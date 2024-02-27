9 лайфхаков, которые помогут «приручить» неудобную обувь

Что может сделать девушку счастливее новенькой пары обуви? Вот только первый выход в свет в туфлях, босоножках, а иногда и кроссовках обычно заканчивается мозолями и другими, не слишком приятными проблемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии