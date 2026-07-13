"Нас пытаются использовать": Кабанов жестко высказался об идее передать земли Таджикистану

Кабанов оценил идею передачи земель Таджикистану.Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов прокомментировал в интервью "Царьграду" инициативу Таджикистана о предоставлении земель в России и Казахстане для выращивания масличных культур.
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