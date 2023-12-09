Киркоров заявил, что «получил по шапке» за поддержку Пугачевой и Галкина*

Филипп Киркоров и Алла Пугачева прожили 11 лет в браке, но в итоге расстались. Несмотря на это, Киркоров всегда сохранял нежные и уважительные чувства к своей бывшей жене и считал ее женщиной своей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии