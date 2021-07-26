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Игорь Кобзарь: «Даже при счете 20:16 в пользу США в четвертой партии верили, что сможем догнать и победить»

Связующий сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал победу над командой США (3-1) на Олимпиаде в Токио.

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