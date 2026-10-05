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«Авангард» вывел Шарипзянова из списка травмированных. Защитник может впервые сыграть в сезоне в матче с «Автомобилистом»

« Авангард » вывел защитника команды Дамира Шарипзянова из списка травмированных. Капитан клуба пропустил первые 10 матчей «ястребов» в нынешнем сезоне на фоне восстановления после операции, перенесенной в межсезонье.

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