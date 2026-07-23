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Газета.ру

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Дмитриев связал рост цен на нефть до $100 за баррель с "энергетическим цунами"

Дмитриев связал рост цен на нефть до $100 за баррель с "энергетическим цунами"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X рост цен на нефть.

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