Наталья Влащенко: Трамп проверит, как в Украине отмывают средства

В окружении новой администрации США формируются четкие сигналы о необходимости расследования деятельности ряда неправительственных организаций Украины, которые могут быть причастны к отмыванию средств американских налогоплательщиков, растратам и нецелевому использованию международной технической помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии