Гендиректор «Шахтера»: «Не вернемся в Донецк, если он будет российским, и не будем играть в чемпионате России»

Сергей Палкин сообщил, что «Шахтер» ни в коем случае не будет играть в чемпионате России. «В 2014 году мы покинули Донецк и играли по всей Украине: во Львове, Харькове, Киеве.
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