Сотрудники ДПС помогли замерзающим на трассе пешеходам в Усолье-Сибирском

Две истории спасения. Одна произошла в день, когда температура стояла -39 градусов. Сотрудники Госавтоинспекции из Усолья-Сибирского старший лейтенант полиции Денис Молостов и младший лейтенант полиции Дмитрий Тузов патрулировали участок автодороги «Р – 255».