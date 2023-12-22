Сотрудники ДПС помогли замерзающим на трассе пешеходам в Усолье-Сибирском

Две истории спасения. Одна произошла в день, когда температура стояла -39 градусов. Сотрудники Госавтоинспекции из Усолья-Сибирского старший лейтенант полиции Денис Молостов и младший лейтенант полиции Дмитрий Тузов патрулировали участок автодороги «Р – 255».
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