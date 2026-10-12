Житель Адыгеи получил 3 года за избиение девушек в Краснодаре

Первомайский районный суд Краснодара назначил Азмету Триша три года колонии-поселения за нападение на двух девушек у заведения быстрого питания в январе 2026 года, а также обязал его выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в общей сумме 150 тысяч рублей.