Житель Адыгеи получил 3 года за избиение девушек в Краснодаре

Первомайский районный суд Краснодара назначил Азмету Триша три года колонии-поселения за нападение на двух девушек у заведения быстрого питания в январе 2026 года, а также обязал его выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в общей сумме 150 тысяч рублей.
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