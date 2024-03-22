Адмирал НАТО раскрыл планы по размещению войск на Украине

ВАШИНГТОН, 22 марта, ФедералПресс. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что у альянса нет планов размещать войска на Украине, а отдельные страны – члены альянса должны учитывать последствия своих действий.
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