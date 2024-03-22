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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Адмирал НАТО раскрыл планы по размещению войск на Украине

Адмирал НАТО раскрыл планы по размещению войск на Украине

ВАШИНГТОН, 22 марта, ФедералПресс. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что у альянса нет планов размещать войска на Украине, а отдельные страны – члены альянса должны учитывать последствия своих действий.

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