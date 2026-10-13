Белорусский Avior показал эскизы нового пикапа с постоянным полным приводом

Пикап получит внедорожные характеристики и вместительный грузовой отсек Белорусский бренд Avior опубликовал первые эскизы нового автомобиля, ранее анонсированного компанией.
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