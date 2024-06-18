Вскрытие Сталина: что не так с заключением патологоанатомов

Смерть Иосифа Сталина до сих пор не дает покоя не только многим историкам, но и медикам. В частности вызывает интерес акт о вскрытии тела вождя, которое, судя по упомянутому документу, было проведено с нарушениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии