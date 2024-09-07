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Хавьер Паскуаль: «Всегда стараемся играть серьезно на Кубке Кондрашина и Белова»

В финальной встрече команда из Санкт-Петербурга справилась с УНИКСом (63:50). – «Зенит» лидировал в начале матча и добыл своими действиями победу в четвертой четверти.

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