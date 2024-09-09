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Бруну о 2:1 с Шотландией: «Португалия старалась как можно скорее отыграться после их быстрого гола. После перерыва успокоились, забили дважды благодаря терпению» 

«Мы старались как можно скорее отыграться после их быстрого гола. Мы хотели забить, но в первом тайме не получилось, и это нас немного расстраивало.

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