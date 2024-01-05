«Бросили как мясо волкам»: морпех ВСУ рассказал американской прессе об украинских потерях в Крынках

Стремление ВСУ форсировать реку Днепр и закрепиться на ее левом берегу, расширяя плацдарм, не приводит ни к каким существенным результатам для украинских войск, однако влечет за собой масштабные потери в рядах задействованных в этих операциях подразделениях морской пехоты военно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии