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Бочкарёв: Завод хлебобулочных изделий введен в эксплуатацию после реконструкции в Ново-Переделкино

Бочкарёв: Завод хлебобулочных изделий введен в эксплуатацию после реконструкции в Ново-Переделкино

На западе столицы после реконструкции введен в эксплуатацию завод хлебобулочных изделий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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