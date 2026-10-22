У побережья Антарктиды разыгрался эпизод, способный резко изменить расстановку сил в регионе. Объединенная военно-морская эскадра стран БРИКС+ обнаружила британскую подводную лодку «Вэлиант» типа «Дредноут», после чего субмарина получила тяжелые повреждения и затонула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Краткосрочную аре...
- ЛЛ Бывшему пилоту Се...
- ИС Бывшему пилоту Се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым