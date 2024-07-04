В Петербурге выросли зарплаты мигрантов

Из–за кадрового дефицита стало проще находить работу, конкурентов почти нет. В Петербурге претерпел изменения рынок труда — для мигрантов, приехавших в Северную столицу на заработки, открылись новые возможности.
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