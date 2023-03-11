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Американский комик Дор: США вторглись в Сирию, а сейчас осуждают Россию за СВО

Американский комик Дор: США вторглись в Сирию, а сейчас осуждают Россию за СВО

Американский юморист Джимми Дор заявил, что критика США, направленная но Россию, лицемерна. Об этом она написал в своих социальных сетях.

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