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Поражения «Милана», «Монако» и «Аталанты» в ЛЧ, «Ливерпуль» на 98-й упустил победу в дерби, «Зенит» арендовал Мимовича, прокуратура просит 2,5 года для Рубиалеса, Франция выиграла смешанную эстафету и другие новости

1. В Лиге чемпионов в среду не было топовых вывесок, а вот осечки фаворитов случились. «Брюгге» на 94-й вырвал победу у «Аталанты» (2:1) после сомнительного пенальти, «Милан» проиграл «Фейеноорду» (0:1) в гостях из-за ошибки Меньяна на 3-й минуте, «Монако» дома уступил «Бенфике» (0:1, Трубин опять не пожал руку Головину), и лишь «Бавария» обыграла «Селтик» на выезде (2:1) благоаря голам Кейна и Олисе.

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