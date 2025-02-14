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Приложение TikTok вернулось в магазины приложений Apple и Google в США Первоначально...

Приложение TikTok вернулось в магазины приложений Apple и Google в США Первоначально...

Приложение TikTok вернулось в магазины приложений Apple и Google в СШАПервоначально ожидалось, что работа социальной сети TikTok в США будет запрещена с 19 января, поскольку китайская ByteDance так и не договорилась о продаже своего бизнеса.

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