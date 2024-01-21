В понедельник в Кузбассе ожидаются сильные морозы

Холоднее всего будет ночью.В понедельник, 22 января, в Кузбассе ожидаются сильные морозы. Холоднее всего по традиции будет ночью: кемеровские синоптики прогнозируют от -25 до -30 градусов мороза, местами до -35.
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