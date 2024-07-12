Штат Нью-Гэмпшир присоединился к движению за независимость от США

Движение NHEXIT выступило за независимость Нью-Гэмпшира от федерального правительства США. Лидер движения Карла Герлике заявила, что бюрократы в Вашингтоне несут ответственность за финансовый кризис страны и нарушают права налогоплательщиков из Нью-Гемпшира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)