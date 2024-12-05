Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерег от «кишлаков в наших городах»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал пересмотреть миграционную политику так, чтобы обеспечить прозрачный приток рабочей силы, а гражданство выдавать только тем, кто готов интегрироваться.

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