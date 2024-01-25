Стало известно о возможной причастности США и ФРГ к крушению российского Ил-76

Дипломат Полянский заявил о возможной причастности США и ФРГ к крушению Ил-76 Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что в том случае, если будет доказано, что Украина использовала зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или IRIS-T для нанесения удара по российскому Ил-76, который был сбит в Белгородской области, США и ФРГ окажутся прямыми соучастниками теракта, сообщает РИА Новости.