За страсть к ноутбукам повязали учителя информатики

Педагог вынес из класса 31 школьный ноутбук на 700 тысяч и сдал их в ломбард. В Новосибирске вынесен приговор бывшему учителю информатики, который не смог сдержаться в окружении обилия компьютерной техники.
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