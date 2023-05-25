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Задержаны диверсанты, готовившие подрывы ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций

Задержаны диверсанты, готовившие подрывы ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций

ФСБ РФ сообщила о задержании членов украинской диверсионной группы, которые планировали подрыв свыше 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что могло повлечь остановку ядерных реакторов.

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