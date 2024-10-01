Максим Кабанов: «Оказывать поддержку людям пожилого возраста – наша общая задача»

1 октября в России отмечают День пожилого человека В преддверии Дня пожилого человека, который отмечается в стране 1 октября, начальник Госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный специалист-гериатр Комитета по здравоохранению Петербурга, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Максим Кабанов рассказал «Петербургскому дневнику», какие учреждения занимаются лечением и профилактикой заболеваний пожилых пациентов и как реализуется программа «Серебряный возраст».