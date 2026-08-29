Прокуратура выявила нарушение прав охранника в Липецкой области

Суд обязал работодателя выплатить компенсацию морального вреда работнику и произвести отчисления на обязательное социальное страхование, а организацию оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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