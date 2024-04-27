Николай Яременко: Точечное футбольное отравление — и так 19 раз

В российском футболе порой творятся удивительные дела. Футбольный специалист Игорь Корнеев тут забылся и комментировал происходящее в этом виде спорта примерно так, как комментируют все эксперты в своем кругу.
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