Детства нет, есть война. Кашеварова бьёт тревогу о детях в прифронтовых и возвращённых регионах

Блогер и волонтёр Анастасия Кашеварова обратила внимание на катастрофическое положение детей, проживающих в приграничных и возвращённых регионах, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
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