РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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WSJ: ВСУ нечем вести контрбатарейную борьбу, на один снаряд прилетает десять российских

WSJ: ВСУ нечем вести контрбатарейную борьбу, на один снаряд прилетает десять российских

Украинская армия переживает тяжелые времена, из-за катастрофической нехватки боеприпасов, на каждый выпущенный ВСУ снаряд в ответ приходит десять от российских артиллеристов, пишут журналисты издания The Wall Street Journal.

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