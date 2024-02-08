WSJ: ВСУ нечем вести контрбатарейную борьбу, на один снаряд прилетает десять российских

Украинская армия переживает тяжелые времена, из-за катастрофической нехватки боеприпасов, на каждый выпущенный ВСУ снаряд в ответ приходит десять от российских артиллеристов, пишут журналисты издания The Wall Street Journal.
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