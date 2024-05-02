Тик менә үзем генә кызымның вафатыннан соң бер генә концертын да карый алмадым, үксеп-үксеп елыйм. Телефонымда фотосы тора, аны ачкан саен йөрәгем әрни.
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Тик менә үзем генә кызымның вафатыннан соң бер генә концертын да карый алмадым, үксеп-үксеп елыйм. Телефонымда фотосы тора, аны ачкан саен йөрәгем әрни.