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Интертат

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Тик менә үзем генә кызымның вафатыннан соң бер генә концертын да карый алмадым

Тик менә үзем генә кызымның вафатыннан соң бер генә концертын да карый алмадым, үксеп-үксеп елыйм. Телефонымда фотосы тора, аны ачкан саен йөрәгем әрни.

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