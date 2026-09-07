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Регион 29

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В Архангельске жилые дома планируют начать подключать к теплу 11 сентября

В Архангельске жилые дома планируют начать подключать к теплу 11 сентября

Одновременно городские службы откачивают воду с подтопленных улиц и проездов.Жилые дома Архангельска планируют начать подключать к отоплению 11 сентября.

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