Посол Ноздрев: Япония хочет вытравить из памяти народа вину США за Хиросиму

Власти Японии «целенаправленно и лицемерно» вытравливают из памяти японского народа вину Соединенных Штатов в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, на что указывают результаты опроса общественного мнения.
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