Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Теперь я твой хозяин!»: в метро иностранец полез в декольте нашей женщины, но получил отпор и быстро «слился»

«Теперь я твой хозяин!»: в метро иностранец полез в декольте нашей женщины, но получил отпор и быстро «слился»

Юргазета Недавний случай в столичной подземке мгновенно облетел интернет-площадки. Рутинная поездка в московском метро обернулась скандалом с оскорблениями, запугиванием и использованием российского удостоверения личности как своеобразного знака дозволенности.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

А ведь народ не спроста делал вид, что ничего не происходит. Конечно, если бы дело начало доходить до физического насилия, терпение людей скорее всего закончилось бы массовым протестом и этот охамевший приезжий всё равно бы ретировался. Вероятно, что наш народ запуган действиями нашей власти. В конфликтах с мигрантами, как показывает практика, при судебном разбирательстве всегда виноватыми оказываются русские граждане России. Спасибо нашим судьям и депутатам из ЕР, которые пишут законы, обеспечивающие безнаказанность мигрантов и унижение россиян, русских особенно. Фамилии этих депутатов всем известны. А скоро выборы...

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Не удивительно. Власти завезли в Россию огромное количество первобытных самцов и самок и устроили геноцид своему населению. И теперь реально не представляют что делать, чтобы и волки (зарубежные "партнеры") были сыты и довольны, и овцы (свое население) были целы или, хотя бы ,не роптали.