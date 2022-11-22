Запад получил от Востока третье предупреждение за неделю

Хотите угробить всю мировую экономику — продолжайте в том же духе. Группа западных стран во главе с США выслушала это в третий раз за неделю в третьей азиатской столице: сначала была конференция — Восточноазиатский саммит в Камбодже, потом — заседание группы двадцати ведущих экономик в Индонезии, и вот сейчас серия мероприятий АТЭС в Таиланде Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Конференция — это одноразовый обмен мнениями, прояснение позиций с итоговым документом или без такового, поэтому в таких случаях чаще происходят столкновения мнений без конкретных последствий.