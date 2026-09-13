Обнуление «белых списков» Starlink: «Герань-4», ударившая по «Киевстару», ослепила «птах Мадьяра»

Российский беспилотник разорвал связку между главным мобильным оператором ВСУ и американскими спутниками Илона Маска Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины Согласно утренней сводке нашего Минобороны от 12 сентября, в течение ночи был нанесен массированный удар возмездия по ключевым объектам украинской металлургической промышленности и военной логистики.