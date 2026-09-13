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Обнуление «белых списков» Starlink: «Герань-4», ударившая по «Киевстару», ослепила «птах Мадьяра»

Обнуление «белых списков» Starlink: «Герань-4», ударившая по «Киевстару», ослепила «птах Мадьяра»

Российский беспилотник разорвал связку между главным мобильным оператором ВСУ и американскими спутниками Илона Маска Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины Согласно утренней сводке нашего Минобороны от 12 сентября, в течение ночи был нанесен массированный удар возмездия по ключевым объектам украинской металлургической промышленности и военной логистики.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотарев

Это как в драке: лупи врага, пока не упадёт! Упал (ССУКА!) - лупи, если пытается встать! Пускай лежит и заливается кровавыми соплями. А если НЕлюдь (читай - бандер!), так и не грех его, ССУКУ, отправить к праотцам!

Профиль пользователя Владимир Аверков
Владимир Аверков

судя по рапортам наших генералов,на окраине уже не должно ничего ходить,ездить,летать,плавать,ползать и разговаривать....а по факту-наши пацаны гибнут,а наших жителей опять третируют....под разговоры о всём хорошем против всего плохого...

Профиль пользователя тимур чагалидзе
тимур чагалидзеизменено

Нужно и самого мадьяра ослепить, да и, нос с ушами отрезать и руки отрубить, по самые плечи и копыта тоже. Вот тогда и будут отмщены жертвы, которые погибли или были ранены по его вине! Так то, эту мразь нужно выловить и поселить в зоопарке, но прежде сделать то,что написано выше.