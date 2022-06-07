Игровая выставка E3 вернётся в 2023 году в смешанном формате

Игровая выставка E3 официально вернётся в 2023 году. Как заявил генеральный директор организации ESA Стэнли Пьер-Луи в интервью СМИ, выставка пройдёт в смешанном формате.
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