Рябыкин о Криштофе: «Легионерский вопрос становится еще более тонким. Остаюсь сторонником пяти иностранцев, они помогают держать уровень КХЛ»

– История в «Сочи», откуда при действующем контракте убежал в швейцарскую лигу словацкий форвард Криштоф, – из астанинской оперы? – Тут неприятный момент в том, что со словаками из многих европейских стран у нас более-менее нормальные отношения.
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