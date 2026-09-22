Чудо в Непале: спасли сотни туристов, но 420 всё ещё в беде!

В Непале после стихийного бедствия, вызванного разрушительными наводнениями, спасли уже 184 туриста. Однако, несмотря на успехи спасателей, с ещё 420 людьми связь не восстановлена.
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