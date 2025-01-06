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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Дэйгнолт о победе над «Бостоном»: «Один из 82 матчей»

«Оклахома» в воскресенье выиграла у «Бостона» со счетом 105:92 и продлила серию побед до рекордной в истории организации отметки «15».

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