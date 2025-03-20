Пугающая картина: фанаты поражены новыми фото Джастина Бибера

Вид и поведение Джастина вызывают все больше тревоги С лица Джастина не сходило выражение тоски LEGION-MEDIAСнимки 31-летнего Джастина Бибера, сделанные на днях папарацци в калифорнийском Диснейленде, вызвали настоящую панику среди фанатов певца.