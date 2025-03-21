В Екатеринбурге стартовал процесс по делу «Истока»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предпринимателей Вадима Лукача и Олега Молотилова, обвиняемых в мошенничестве и отмывании 453 млн руб.
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