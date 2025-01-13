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Мировое обозрение

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Глава МИД Венгрии назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС

Глава МИД Венгрии назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС

Нападение Украины на компрессорную станцию в «Русская» в Краснодарском крае по сути является атакой на газопровод «Турецкий поток», что, в свою очередь, равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод.

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