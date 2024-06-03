Не менее 17 человек погибли под Алеппо из-за удара Израиля

По меньшей мере 17 человек погибли в Сирии в результате израильского удара по территории Сирии. Прежде Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенный в 360 километрах от Дамаска.
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