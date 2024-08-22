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  • Ed
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Диверсанты ВСУ предприняли безуспешную попытку проникнуть в Брянскую область

Диверсанты ВСУ предприняли безуспешную попытку проникнуть в Брянскую область

Боевики киевского режима продолжают поиск слабых мест в обороне приграничных регионов России. Накануне диверсионно-разведывательная группа националистов пыталась атаковать пограничный пункт РФ в Брянской области.

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