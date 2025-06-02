Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 2 июня в Воронеже

Метеочувствительный человек улыбается вместе с солнцем, плачет вместе с дождём. Представляем прогноз на 2 июня в ВоронежеСегодня, 2 июня, воздух напоен теплом, словно заботливыми руками солнца плещется вокруг нас ласковое море +25 градусов.