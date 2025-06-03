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Царьград

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Увидел женщин и начал стрелять: Верховный суд рассмотрел дело о галлюцинациях жителя Амурской области

Увидел женщин и начал стрелять: Верховный суд рассмотрел дело о галлюцинациях жителя Амурской области

Верховный суд отклонил апелляцию жителя Амурской области, лишённого права на хранение оружия из-за ночной стрельбы по галлюцинациям.

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